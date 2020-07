Beurs- en congrescentrum RAI Amsterdam, dat medio maart dicht moest als gevolg van de coronamaatregelen, moet flink bezuinigen. Het bedrijf meldt woensdag dat het 25 miljoen euro moet besparen en dat daardoor zo'n 125 banen komen te vervallen.

Op dit moment werken tegen de vijfhonderd mensen bij het congrescentrum. Volgens RAI zou 2020 "het beste jaar ooit" worden. "De realiteit staat in schril contrast daarmee."

Jaarlijks komen zo'n anderhalf miljoen bezoekers af op de vijfhonderd beurzen en evenementen in de RAI, zoals de Huishoudbeurs en de Horecava. Dit jaar wordt dat aantal bij lange na niet gehaald. Het bedrijf verwacht 20 miljoen euro aan omzet mis te lopen.

"Ook met de nieuwe versoepelingen sinds 1 juli is de RAI afhankelijk van de reismogelijkheden en -bereidheid van exposanten, bezoekers, organisatoren en partners om hun activiteiten voort te zetten", zegt het bedrijf in een toelichting.

'Moeten nu ingrijpen in het belang van de toekomst'

RAI Amsterdam heeft een aanvraag voor de geplande reorganisatie ingediend bij de ondernemingsraad. "Een reorganisatie is een heel pijnlijke ingreep die helaas noodzakelijk is om de organisatie financieel gezond te maken. We moeten nu ingrijpen in het belang van de toekomst van de RAI", zegt bestuursvoorzitter Paul Riemens.

Volgens RAI is een gezonde toekomst niet alleen van belang voor het bedrijf, maar ook voor Amsterdam. "Elke euro die in de RAI wordt besteed, leidt tot een uitgave van zo'n 7 euro in Amsterdam." RAI zou indirect goed zijn voor de werkgelegenheid van 31.000 mensen.

"Denk hierbij aan hotelovernachtingen en bestedingen in horeca, musea en detailhandel."