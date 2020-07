De rijkste man ter wereld, oprichter en CEO van Amazon Jeff Bezos, is maandag nog eens 9,2 miljard dollar rijker geworden. Omgerekend is dat zo’n 8,1 miljard euro. Amazon boekte op Wall Street een nieuw record en dankzij Bezos' aandelen in het bedrijf betekende dat een forse (papieren) winst voor hem.

Door die winst heeft Bezos volgens zakenblad Bloomberg nu een totaal vermogen van 182 miljard dollar, omgerekend 161 miljard euro. De tweede rijkste persoon op aarde, Bill Gates, heeft een vermogen van 115 miljard dollar, omgerekend 102 miljard euro.

Als Bezos vorig jaar niet van zijn toenmalige vrouw Mackenzie Bezos was gescheiden, had hij op papier een nog groter vermogen gehad. Op dit moment heeft hij ongeveer 11 procent van de aandelen van Amazon in handen en voor de scheiding was dat 16 procent.

Sinds het begin van de coronacrisis stijgt Amazon op de beurs. Over de hele wereld kopen mensen meer goederen online en dat is goed voor de verkoopcijfers van het bedrijf. De webgigant is de grootste internetwinkel ter wereld.