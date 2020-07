Het vervoersbedrijf Keolis verliest een eerder gewonnen mega-aanbesteding voor busvervoer door gesjoemel met informatie. Keolis zou de komende tien jaar voor delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland het busvervoer gaan verzorgen. Er is 900 miljoen euro mee gemoeid.

"Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden", schrijven de provincies in een verklaring. Ze geven aan dat vals spel niet kan.

In mei werd duidelijk dat het Franse Keolis bij de aanbesteding zogenoemde side letters (geheime contracten) heeft afgesloten met onder meer de Chinese busbouwer BYD. Zij zouden garant staan voor het leveren van de elektrische bussen, maar niet met boetes of rechtszaken worden geconfronteerd als ze hun leveringsgaranties niet zouden nakomen.

Deze side letters zijn begin maart boven komen drijven en werden door Keolis zelf en ingehuurde adviseurs als frauduleus beschouwd. Een van de betrokken directeuren die zijn handtekening zette onder de geheime contracten is sindsdien geschorst en zit al weken thuis.

Keolis, dat de elektrische bussen al in China heeft besteld, heeft tot het einde van de maand om zich te verdedigen tegen het besluit. Het bedrijf zegt in een reactie dat het zich nog gaat beraden over de vervolgstappen. "Het nieuws over het besluit is een grote teleurstelling voor ons bedrijf."