Deutsche Bank heeft een schikking van 150 miljoen dollar (zo'n 133 miljoen euro) getroffen met de financiële toezichthouder van de staat New York, in verband met aanklachten die betrekking hebben op de tijd dat Jeffrey Epstein klant bij de bank was. Dat heeft New York State Department of Financial Services dinsdag bekendgemaakt.

Volgens de toezichthouder is Deutsche Bank ernstig tekortgeschoten op het gebied van compliance, waarmee in dit geval gedoeld wordt op het feit dat de bank transacties voor Epstein afwikkelde terwijl al bekend was wat hij op zijn kerfstok had.

Deutsche Bank laat in een verklaring op de website weten dat het aannemen van Epstein als klant in 2013 "een kritieke fout was die nooit gemaakt had moeten worden".

Jeffrey Epstein had in 2007 al schuld bekend aan aanklachten met betrekking tot prostitutie en werd al langere tijd in verband gebracht met seksueel misbruik en mensenhandel.

Multimiljonair Epstein was van 2013 tot 2018 klant bij Deutsche Bank, die honderden transacties voor hem afhandelde die duidelijk gerelateerd zouden zijn aan zijn misstappen. Hij pleegde op 10 augustus vorig jaar zelfmoord in de gevangenis, nadat hij was aangehouden op verdenking van zedendelicten.