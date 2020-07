Nederlanders die de trein naar Londen willen pakken, hoeven dit najaar niet meer in Brussel over te stappen voor een paspoortcontrole. Vertegenwoordigers van de Nederlandse, Franse, Belgische en Britse overheid hebben dinsdag hun handtekening onder een akkoord gezet, waardoor de paspoortcontrole vanaf het eind van het jaar in Amsterdam en Rotterdam zal plaatsvinden. Dat meldt de Rijksoverheid dinsdag.

Eerder was het de bedoeling dat de eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen eind april zou gaan rijden, maar door de terugval in de passagiersaantallen door de corona-uitbraak, stopten de treinen in maart met rijden. Daarom kon de test met de directe verbinding, waarmee de reisduur met een uur wordt verminderd, niet plaatsvinden.

De test met de directe Eurostar-verbinding tussen Amsterdam en Londen zal nu in het najaar plaatsvinden. Consumenten kunnen dan ook gebruikmaken van de verbinding. Wanneer de directe verbinding naar Londen precies beschikbaar is, is nog niet bekend.

"We leven nu nog in coronatijd, maar we kijken uiteraard ook vooruit. Straks reis je in dik vier uur comfortabel, makkelijk en dus snel met de trein van Amsterdam naar Londen. Geen gedoe meer met checks en oponthoud in Brussel", aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur).

De directe Eurostar-lijn wordt gezien als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig. "Een Eurostar-trein heeft grofweg twee keer zoveel zitplaatsen als een gemiddeld vliegtuig en de CO2-uitstoot per passagier ligt fors lager", aldus Van Veldhoven, "daarmee is de trein naar Londen echt een duurzaam en volwaardig alternatief voor vliegen."