De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6,75 procent. Dat meldt de Europese Unie in zijn economische vooruitblik. Brussel denkt dat de meeste pijn in het tweede kwartaal voelbaar was, met een verwachte krimp van het bbp van 11,5 procent.

Ook voor de Europese economie had Eurocommissaris voor Economie Paolo Gentiloni geen goed nieuws. De economie in de eurozone krimpt dit jaar met 8,7 procent. Voor de gehele EU is de voorspelling met 8,3 procent iets minder negatief.

In vergelijking met de eerdere voorspelling die de EU dit voorjaar deed, zijn de vooruitzichten verslechterd. Zo ging Brussel eerder nog uit van een krimp van 7,7 procent voor de eurozone en 7,3 procent voor de gehele EU.

Oorzaak van het naar beneden bijstellen van de economische verwachting is dat overheden de lockdownmaatregelen minder snel opheffen dan aanvankelijk gedacht.

"De economische impact van het coronavirus is ernstiger dan we eerst dachten. We worden geconfronteerd met veel risico's, zoals een mogelijke tweede golf van infecties", aldus EU-Eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

EU verwacht in 2021 groei in Nederland

Wel verwacht Brussel dat in 2021 een serieus herstel optreedt in Nederland, met een groei van 4,5 procent. Dit is echter minder groot dan eerder gedacht.

Oorzaak hiervan is de hardere klap die de Nederlandse economie dit jaar krijgt door de COVID-19-pandemie. De consumptie is dit jaar flink lager en zal slechts deels herstellen volgend jaar. Dit vanwege meer werkloosheid en lonen die minder hard stijgen.

Ook voor de eurozone en het EU-gebied is de verwachting dat het herstel minder groot is volgend jaar.