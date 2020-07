Het aantal meldingen bij verzekeraars over schade aan woningen door extreme weersomstandigheden is de laatste jaren flink toegenomen, meldt verzekeraar Interpolis dinsdag aan het AD.

Vergeleken met 2017 is het aantal meldingen door zware regenval met 77 procent gestegen. Het aantal stormschademeldingen is in die periode zelfs ruim verdubbeld. Belangenvereniging Verbond van Verzekeraars herkent het beeld dat Interpolis schetst.

Interpolis ziet het aantal schademeldingen door extreem weer over de hele linie stijgen. In de eerste helft van 2017 kwamen er 3.651 schadeclaims binnen bij de verzekeraar vanwege regen, sneeuw of smeltwater. Drie jaar later, in het eerste half jaar van 2020, waren dit al 6.457 meldingen. De verzekeraar, de grootste op het gebied van particuliere schadeverzekeringen, krijgt ook steeds vaker belletjes over schade vanwege bliksem en hagel.

Vooral het aantal meldingen over stormschade neemt de afgelopen jaren toe: over heel 2017 waren er ruim 10.000 meldingen, in 2019 steeg dat aantal naar 14.856 en in de eerste zeven maanden van dit jaar hebben we de meldingen van vorig jaar al bijna geëvenaard, met 13.817 meldingen. Nederland kreeg in februari te maken met twee stormen: Ciara en Dennis. Een derde storm, Ellen, bleek uiteindelijk een storm in een glas water.

'In worstcasescenario neemt schade in toekomst met kwart miljard toe'

Het Verbond van Verzekeraars, belangenvereniging van schade- en levensverzekeraars in Nederland, herkent de trend die de cijfers van Interpolis schetsen. De belangenvereniging heeft geen actuele cijfers over het aantal meldingen, maar verwijst naar scenario's die door het KNMI zijn geschetst. "In het worstcasescenario van KNMI zal de schade door extreme weersomstandigheden in de toekomst met een kwart miljard toenemen", aldus een woordvoerder tegen NU.nl

Dit gaan consumenten de komende jaren ook voelen in de portemonnee door middel van premieverhogingen. "De premies voor opstalverzekeringen zijn het afgelopen jaar al iets gestegen, waar ook vaak het weer als reden voor wordt genoemd", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Om grote schade te voorkomen raadt Interpolis consumenten aan te anticiperen op extreem weer. "Zet je spullen binnen, ruim het zo snel mogelijk op. Als het gestormd heeft, regent het daarna vaak, dus daar moet je op letten", zegt een woordvoerder van de verzekeraar. Verder raadt Interpolis groene daken aan, gras en plantjes op een dak vangen dan water op, wat schade moet voorkomen.