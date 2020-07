In diverse grote en middelgrote steden zijn de prijzen voor huurwoningen in het tweede kwartaal gedaald. In onder meer Eindhoven, Den Haag en Amsterdam was sprake van een lagere prijs per vierkante meter, meldt verhuurplatform Pararius, dat het wegblijven van expats als belangrijkste oorzaak ziet.

Van de drie genoemde steden kende Eindhoven de scherpste daling. De gemiddelde prijs per vierkante meter lag in het tweede kwartaal op 14,45 euro, wat een daling van 1,9 procent betekende.

In Amsterdam was de afname iets minder groot. Daar daalde de gemiddelde prijs met 1,4 procent naar 23,09 euro, terwijl de prijzen in Den Haag met gemiddeld 0,5 procent afnamen naar een bedrag van 16,20 euro.

"Amsterdam, Den Haag en Eindhoven zijn steden waar veel expats zich vestigen. Blijven de expats weg, dan blijven de woningen leeg. Om leegstand te voorkomen, worden de expatwoningen voor een lagere huurprijs aangeboden", aldus directeur Jasper de Groot van Pararius, dat naar eigen zeggen een marktaandeel van 65 procent heeft in het aanbieden van huurwoningen in de vrije sector.

Ook in andere steden, waaronder Almere, Amstelveen, Hilversum, Helmond en Middelburg, gingen de huurprijzen omlaag. De laatste twee waren daarbij uitschieters, met dalingen van respectievelijk 5,6 en 8,6 procent.

In diverse andere steden was juist sprake van een stijging. Zo gingen de huren in Rotterdam met gemiddeld 0,2 procent omhoog, terwijl de huurprijzen in Utrecht zelfs 5,6 procent stegen.