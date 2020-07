Meerdere regionale vervoerders beginnen een juridische procedure tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ze zijn het er niet mee eens dat de NS nog tot zeker 2035 alleenrecht heeft op het belangrijkste deel van het Nederlandse spoornet. Dat meldt NRC dinsdag.

De procedure van in totaal vijf vervoersbedrijven begint deze maand bij de bestuursrechter. Het gaan om commerciële vervoerders, waaronder Arriva en Transdev, het Franse moederbedrijf van Connexxion. Ze vinden de beslissing tot alleenrecht van de NS "onzorgvuldig, overhaast en in strijd met de Europese regelgeving", schrijft NRC. Mogelijk wordt later ook de Europese Commissie ingeschakeld.

Volgens de bedrijven, die samen de brancheorganisatie FMN vormen, loopt Nederland achter in Europa met liberalisering van het spoornet. Het beleid van de Europese Unie is daar volgens NRC juist wel op gericht.

Vorige maand schreef staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer dat de NS ook na 2024 het alleenrecht op het landelijke spoorwegnet houdt.

Volgens Van Veldhoven levert de NS goede prestaties, ook in vergelijking met buitenlandse spoorbedrijven. De toelating van meer partijen op het hoofdnet vindt de staatssecretaris "complex en risicovol, wat uiteindelijk nadelig kan uitpakken voor zowel de reiziger als de belastingbetaler".