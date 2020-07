De Franse centrale bank verwacht dat de economie van het land dit kwartaal vrijwel volledig herstelt van de coronacrisis. Als de economische activiteiten op het huidige niveau blijven, groeit de economie in het derde kwartaal met 14 procent.

In het eerste half jaar kromp de Franse economie met in totaal 15 procent. Direct na het invoeren van de strenge lockdown halverwege maart, was een dip van 5,3 procent te zien. De economie bleef krimpen totdat de lockdown voorzichtig werd opgeheven in mei.

Op dit moment doet de Franse economie het nog steeds 7 procent slechter dan normaal, maar al 32 procent beter dan vlak na het begin van de lockdown.

De Franse centrale bank voorspelde eerder dit jaar een krimp van 10 procent voor heel 2020, maar past die verwachting aan als het land de corona-uitbraak onder controle kan houden.