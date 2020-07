De Europese Unie zal "doortastend optreden" als de Verenigde Staten niet bereid zijn een langlopende ruzie over vliegtuigsubsidies op te lossen. Dat zei de Eurocommissaris voor Handel Phil Hogan maandag.

Hogan vertelde de handelscommissie van het Europees Parlement dat de EU al twee voorstellen in Washington heeft neergelegd, maar dat de VS beide voorstellen heeft verworpen. Verschillende EU-ambtenaren zeggen tegen persbureau Reuters dat ze niet denken dat de VS staat te springen om een oplossing.

"Ik wil iedereen ervan verzekeren dat we klaar zijn om resoluut en krachtig op te treden als we van de VS niet het soort resultaat krijgen dat we verwachten om dit vijftien jaar oude conflict op te lossen", zei Hogan.

De EU en VS liggen al jaren overhoop over de, in de ogen van de VS, illegale staatssteun aan vliegtuigbouwer Airbus. Eind juni liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat, als de subsidie aan Airbus niet stopt, een hoop Europese producten door hem extra belast gaan worden. Het gaat om producten als Goudse en Edamse kaas, verschillende soorten wijn en bier, gin en wodka.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) oordeelde eerder al dat de EU de subsidies aan Airbus niet had mogen geven en dat het gaat om ongeoorloofde staatssteun. Daarmee had Washington het recht om voor 7,5 miljard dollar (zo'n 6,6 miljard euro) aan importheffingen op te leggen. Omgekeerd beslist de WTO dit najaar waarschijnlijk pas of de EU ook importheffingen mocht opleggen wegens de Amerikaanse steun aan Boeing.