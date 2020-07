Albert Heijn vindt het niet terecht dat boeren bij acties de distributiecentra van het supermarktconcern blokkeerden. De blokkades hebben geen invloed gehad op de belevering van de winkels, zo laat een woordvoerder maandag desgevraagd weten.

Boeren blokkeerden zondag enkele uren de ingang van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam. Ze lieten daarbij de boodschap horen dat Albert Heijn meer zou moeten betalen voor hun producten. Eerder dat weekend werd actiegevoerd tegen het stikstofbeleid van de overheid.

"Wij begrijpen de zorgen van de Nederlandse boeren", aldus AH. "Maar wij kunnen niet de problemen van alle boeren in Nederland oplossen." De woordvoerder van het supermarktbedrijf benadrukt dat het belangrijk is dat de boeren in gesprek blijven met de overheid.

"Wij kunnen ook alleen iets zeggen over hoe Albert Heijn omgaat met boeren en telers, de uitspraken die zondag gedaan werden gaan verder dan dat." AH weet ook niet of daar boeren bij zaten van wie producten worden afgenomen. "We werken met een relatief kleine groep boeren in Nederland."

Albert Heijn wijst erop dat de invloed van het bedrijf op de inkomsten van alle Nederlandse boeren gering is. "Al was het maar omdat een groot deel van de producten geëxporteerd wordt."