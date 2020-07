Suitsupply steekt 60 miljoen euro in de wereldwijd opererende keten van maatpakkenwinkels om het gemis aan omzet als gevolg van de coronacrisis te compenseren en eventuele nieuwe tegenvallers op te vangen. Dat bevestigt directeur Fokke de Jong naar aanleiding van berichtgeving van Het Financieele Dagblad (FD).

Het gaat om een door de Staat gegarandeerde lening van 40 miljoen euro, aandeelhouder NPM Capital steekt er 10 miljoen euro in en oprichter De Jong eenzelfde bedrag. "Door de sluiting van de winkels zijn we zo'n 100 miljoen euro aan omzet misgelopen", zegt De Jong.

Het Nederlandse Suitsupply telt wereldwijd zo'n 150 zaken. "Bijna alle winkels zijn wel dicht geweest in een periode van een paar maanden. In Nederland en Europa is alles weer open en gaat het de goede kant op, maar in sommige gebieden gaan winkels weer dicht."

De Jonge zegt zich met de miljoeninjectie ook voor te bereiden op mogelijke nieuwe tegenvallers. "Deze crisis is naar het zich laat aanzien een marathon. Wij moeten zorgen voor continuïteit." Banenverlies sluit de oprichter van Suitsupply niet uit.

"Net als alle andere bedrijven kijken we naar waar we meer efficiency kunnen bereiken." Sommige bedrijfsonderdelen zullen volgens hem ingekrompen worden, andere juist uitgebreid. "Zoals online, maar per saldo zal het niet of nauwelijks leiden tot banenverlies."

Ook wordt goed gekeken naar uitbreidingen "Uitbreiden van het aantal winkels zetten we op een lager pitje."