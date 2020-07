Het aantal hypotheekaanvragen lag in het tweede kwartaal van dit jaar maar liefst 40 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De toename werd vooral gedreven door het oversluiten van de hypotheek voor een gunstiger rentepercentage en door mensen die een tweede lening afsloten.

Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN) over de maanden april, mei en juni, die maandag zijn gepubliceerd. HDN verzorgt de datacommunicatie tussen hypotheekadviseurs en -verstrekkers en heeft zicht op ruim 80 procent van de markt.

Behalve de oversluiters en de mensen die een tweede hypothecaire lening wilden, nam ook het aantal consumenten dat een aanvraag deed voor het kopen van het een huis toe, met 15 procent naar bijna 80.000. "De aanvragen voor koopwoningen blijven toenemen al gaat het iets minder hard dan in het eerste kwartaal 2020", aldus HDN.

In de eerste drie maanden van het jaar was de toename nog 20 procent, vergeleken met een jaar eerder. De gemiddelde waarde waarvoor hypotheekaanvragen werden gedaan kwam uit op 380.000. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van vorig jaar.

"Mensen nemen ook steeds meer eigen geld mee om een woning te kopen, gemiddeld bijna 35.000 euro. Dat is een stijging van 2 procent in vergelijking met het jaar daarvoor", ziet HDN in de gegevens.

De gemiddelde woningprijs lag in de maand mei op het hoogste niveau ooit, meldde het CBS vorige maand. De prijs kwam uit op 333.000 euro.