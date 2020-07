Uber wil maaltijdbezorger Postmates overnemen. Met de deal is een bedrag gemoeid van 2,65 miljard dollar (zo'n 2,35 miljard euro), wat volledig in aandelen wordt betaald. Dat heeft Uber maandag bekendgemaakt.

Uber is vooral bekend van zijn taxidiensten, maar heeft met Uber Eats ook een maaltijdbezorgdienst. Het bedrijf wil die tak graag uitbreiden. Daarom probeerde het onlangs maaltijdbezorger Grubhub over te nemen. Uiteindelijk kwam Grubhub in handen van Thuisbezorgd-moederbedrijf Takeaway.

Met de aankoop van Postmates, dat 8 procent van de Amerikaanse maaltijdbezorgmarkt in handen heeft, wil Uber Eats alsnog flink uitbreiden. De directies van beide bedrijven zijn al akkoord met de deal.

Het in 2011 opgerichte Postmates heeft het hoofdkantoor in San Francisco en is actief in 4.200 steden, verspreid over de VS.