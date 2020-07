De bereidheid onder consumenten om grote aankopen te doen is groter dan enkele weken geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het CBS vroeg in de tweede helft van juni consumenten naar de verwachtingen over hun eigen financiële situatie in de komende twaalf maanden. Gemiddeld gezien waren zij minder negatief dan bij de vorige meting in de eerste helft van vorige maand en ook sneller geneigd om grote uitgaven te doen.

Hoewel de consument positiever is geworden over de financiële toekomst, blijft pessimisme de boventoon voeren. Het consumentenvertrouwen ligt volgens de index van de Haagse rekenmeesters momenteel op -26. Ter indicatie, het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is -5.

Over de algemene economische situatie in Nederland zijn consumenten volgens het CBS even negatief als bij de eerdere meting over de eerste helft van vorige maand. Het oordeel over de economische situatie in de komende twaalf maanden is wat positiever geworden, terwijl het oordeel over de afgelopen twaalf maanden juist negatiever werd.