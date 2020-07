Het ledenparlement van FNV stemde zaterdag in met het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord. "Met de goedkeuring van onze leden komt er een einde aan een hele lange discussie", zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, zaterdagmiddag tegen NU.nl.

"We zijn heel blij dat we nu eindelijk groen licht kunnen geven. Al is het fundament voor dit akkoord vorig jaar al gelegd samen met de werkgevers en de politiek. Nu kan het pensioenakkoord naar de Tweede Kamer", verklaart Elzinga.

Hoewel het merendeel (64) van het ledenparlement voor de pensioendeal stemde, waren er ook veertig tegenstemmen. Volgens de vicevoorzitter van FNV wenst een deel van de tegenstemmers dat de AOW-leeftijd bij 66 blijft. Ook willen sommige leden een snellere indexatie van de pensioenen. In het nieuwe pensioenstelsel duurt dit in sommige gevallen nog tot 2026.

'Betekenisvolle stappen richting toekomstbestendiger stelsel'

Vanuit verschillende hoeken kwamen er zaterdagmiddag reacties binnen op de goedkeuring van de vakbond.

Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), is blij met de instemming van FNV-leden. "Hier worden betekenisvolle stappen gezet op weg naar een toekomstbestendiger pensioenstelsel."

Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW is tevreden met het besluit van de grootste vakbond van Nederland. De organisatie had zich al eerder achter het pensioenakkoord geschaard. "Eigenlijk plegen we na bijna vijftig jaar groot noodzakelijk onderhoud. Hiermee kan het pensioenstelsel weer decennia mee", zegt voorzitter Hans de Boer.