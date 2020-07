Vakbond FNV heeft zaterdagmiddag ingestemd met het pensioenakkoord. Dit maakt de weg vrij voor de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, bevestigt FNV na berichtgeving van RTL en NOS.

Een meerderheid van het ledenparlement van de grootste vakbond van Nederland ging daarmee akkoord met het pensioenplan van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Er stemden 64 leden voor en 40 leden tegen.

Het FNV-bestuur is tevreden met de uitslag. "Het is een pak van ons hart, nu kunnen we verder", zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de FNV, tegen NU.nl. "Dit toont aan dat er draagvlak is vanuit de werknemers, werkgevers en politiek."

Door het groene licht van FNV kan Koolmees het nieuwe pensioenstelsel naar het parlement sturen. Het door FNV goedgekeurde akkoord bevat een aantal hervormingen die het Nederlandse pensioenstelsel grondig moeten moderniseren.

Een jaar geleden werd het pensioenakkoord op hoofdlijnen gesloten en sindsdien is er door werknemers, werkgevers en kabinet onderhandeld over de precieze uitwerking.

Nieuw stelsel beweegt makkelijker mee met economie

In het nieuwe stelsel moeten de pensioenen makkelijker meebewegen met de economie. Dit betekent dat uitkeringen eerder kunnen worden gekort of verhoogd.

Daarnaast zal de AOW-leeftijd minder snel toenemen en krijgen mensen met een zwaar beroep de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.

Twee weken geleden zou FNV al stemmen over de pensioendeal, maar omdat het ledenparlement nog meer tijd nodig had, werd de stemming uitgesteld.