FNV pleit voor een loonsverhoging van 5 procent voor winkelmedewerkers. De vakbond spoort vooral winkelketens die tijdens de coronacrisis goed hebben gedraaid aan om de lonen te verhogen.

Tijdens de coronacrisis boekten winkels zoals bouw- en supermarkten in veel gevallen hogere winsten in vergelijking met dezelfde periode in 2019.

FNV wil daarom dat het loon van winkelpersoneel met minimaal 200 euro bruto per maand wordt verhoogd. Daarmee hoopt de vakbond dat deze vitale beroepsgroep wordt beloond voor het werk tijdens de coronacrisis.

De oproep van FNV sluit aan bij de actie die de vakbond al langere tijd voert voor een verhoging van het minimumloon van 14 euro per uur. Veel winkelpersoneel verdient momenteel rond het huidige minimumloon van 9,54 euro per uur.