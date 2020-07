Shell overweegt om haar hoofdkantoor uit Nederland te verhuizen om zo de dubbele aandelenstructuur te beëindigen, schrijft het FD zaterdag.

Ben van Beurden, de CEO van de Brits-Nederlandse oliemaatschappij, geeft in een interview met het FD aan de optie te overwegen. Hoewel er volgens Van Beurden nog geen concrete plannen bestaan.

Momenteel houdt Shell haar hoofdkantoor in Den Haag. Door een verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk (VK) zou de onderneming alleen nog aandelen hoeven uitgeven via het Britse belastingsysteem.

Het kabinet Rutte-III besloot in 2018 om niet over te gaan tot afschaffing van de dividendbelasting voor bedrijven. In het VK ligt de belasting op uitgekeerde winst voor aandeelhouders nog op nul. Dit maakt het fiscaal aantrekkelijker voor Shell om haar hoofdkantoor in dit land te houden.

Ook Unilever, een andere Brits-Nederlandse multinational, kondigde vorige maand plannen aan om haar hoofdkantoor van Nederland naar het VK te verhuizen.