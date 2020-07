Ondanks staatssteun van de Franse overheid gaan er ruim 7.500 banen verdwijnen bij Air France, waaronder duizend banen bij zusteronderneming HOP!. De luchtvaartmaatschappijen zagen de inkomsten drastisch teruglopen tijdens de coronacrisis.

Air France is onderdeel van het Frans-Nederlandse concern Air France-KLM en zegt dat het tijdens het hoogtepunt van de pandemie per dag 15 miljoen euro misliep. Ook liep de omzet in die dagen met 95 procent terug. Het bedrijf verwacht dat het luchtverkeer pas in 2024 terugkeert naar het niveau van 2019.

Het gaat in totaal om 16 procent van alle banen bij de hoofdonderneming Air France. De regionale luchtvaartmaatschappij HOP! gaat 42 procent van alle banen schrappen.

Air France hoopt dat het grootste deel zal verdwijnen door natuurlijk verloop, vroegpensioen, vrijwillig vertrek en werknemers die binnen het bedrijf van functie veranderen. Maar de firma sloot verplicht ontslag niet uit.

De Franse overheid dringt erop aan geen verplichte ontslagen te laten vallen, maar erkent dat Air France in diepe nood verkeert. Het bedrijf werd onlangs gered met 7 miljard euro aan staatssteun en leningen van de regering.

KLM zei in maart al tot 2.000 banen te gaan schrappen. De luchtvaartmaatschappij ontvangt 3,4 miljard euro aan staatsteun. De steun bestaat deels uit leningen waar de Staat borg voor staat.