Nederlanders hebben in de eerste vijf maanden van dit jaar 335.000 nieuwe fietsen gekocht, voor een totale waarde van 503 miljoen euro, zo meldt belangenvereniging BOVAG op basis van onderzoek van GfK.

Dat betekent dat de gemiddelde prijs per fiets uitkomt op ongeveer 1.500 euro. Vooral in de maand mei trokken fietsliefhebbers massaal de portemonnee, met 122.000 verkochte tweewielers. Opvallend is dat bijna de helft daarvan e-bikes betrof: 58.000. De overige 64.000 waren fietsen zonder trapondersteuning.

De verkoop van e-bikes zit al langer in de lift. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er 149.000 van verkocht; 12 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Van 'normale' fietsen zijn er in de eerste vijf maanden 186.000 verkocht.

In de maanden maart en april werden relatief weinig tweewielers verkocht, waarna de verkoopaantallen in de maand mei fors de hoogte in schoten, met een plus van 38 procent. De coronamaatregelen in combinatie met het mooie weer zijn volgens BOVAG de oorzaak van de gestegen verkoop.

De belangenorganisatie wijst er wel op dat er mogelijk problemen ontstaan bij het leveren van nieuwe bestellingen. Dit omdat toeleveranciers tijdelijk gesloten waren als gevolg van coronamaatregelen. "Het is daardoor onzeker of de positieve ontwikkelingen doorzetten", aldus BOVAG.