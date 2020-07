Reisaanbieder Corendon begint volgende week toch niet met vliegreizen naar Turkije. Corendon besloot vorige week, tegen het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken in, vanaf 10 juli weer vliegreizen naar Turkije aan te bieden. De vakantie-aanbieder stelt dit besluit nu uit en laat vrijdag in een verklaring weten tot zeker 22 juli geen vakanties naar het land aan te bieden.

Corendon zegt de vliegreizen naar Turkije uit te stellen, vanwege een motie die gisteren werd aangenomen in de Tweede Kamer. De regering wordt in de motie opgeroepen de Kamer te informeren over het huidige beleid over vliegreizen naar risicovolle gebieden en de criteria op basis waarvan vluchten naar dergelijke bestemmingen kunnen worden gestaakt.

De vakantie-aanbieder maakte zich vorige week al boos om het beleid van het kabinet, omdat touroperators als Corendon werden aangesproken vanwege de vliegreizen naar Turkije, terwijl losse vakantievluchten naar Turkije wel door konden gaan. Nu de motie is aangenomen, zegt Corendon zich aan het reisadvies te houden. "Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat ook andere luchtvaartmaatschappijen geen vluchten naar en vanuit Turkije zullen aanbieden die specifiek op vakantiegangers zijn gericht zolang er sprake is van een oranje reisadvies", aldus de vakantie-aanbieder.

Mensen die al een ticket naar Turkije hadden geboekt via Corendon krijgen eerst de kans om hun reis om te boeken. "Als dat niet kan, dan krijgen ze hun geld terug", stelt een woordvoerder van het concern.

De aankondiging om weer naar Turkije te vliegen, terwijl het oranje reisadvies nog geldt, leidde tot flink wat commotie. Het bedrijf beloofde reizigers vlak voor de terugreis of na thuiskomst een gratis coronatest aan te bieden, in plaats van na terugkomst veertien dagen in quarantaine te moeten.

Het ministerie van Volksgezondheid vond de test "geen alternatief voor quarantaine" en noemde de vliegreizen "onverantwoord". "Testen is een momentopname, een negatieve uitslag betekent dus niet dat je drie dagen later niet alsnog besmet bent", benadrukte een woordvoerder.