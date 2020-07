De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner wil dat de prijs van vlees omhooggaat. Ze zegt dit nadat vorige maand in het westen van Duitsland bij honderden medewerkers van een slachterij het coronavirus werd geconstateerd.

Bij slachterij Tönnies in Gütersloh bleek medio juni dat bijna zevenhonderd personeelsleden besmet waren met het COVID-19-virus. Toen de autoriteiten op zoek gingen naar de adressen van de medewerkers, bleek dat de vleesverwerker daar in veel gevallen niet over beschikte.

De slachterij werkte met onderaannemers, die op hun beurt ook weer met onderaannemers werkten. Het traceren van de personeelsleden werd daardoor lastiger. Klöckner meent dat deze constructies samenhangen met de lage prijs van vlees bij de oosterburen. "Vlees is te goedkoop", zei de bewindsvrouw onlangs. "Dat is niet langer acceptabel."

Ze heeft dan ook een pakket aan maatregelen opgesteld, waarin onder meer staat dat vleesverwerkers hun personeel in dienst moeten nemen. Dit moet een einde maken aan constructies waarbij met onderaannemers wordt gewerkt. Ook komen er andere regels op het gebied van dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en inkomsten voor boeren.