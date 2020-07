Prijsvechter Ryanair moet acht piloten die op de basis in Eindhoven waren gestationeerd vergoedingen betalen van tussen de 100.000 en 175.000 euro. Eerder waren door de kantonrechter bedragen van tussen de 350.000 en 425.000 euro per persoon toegekend, Ryanair ging daar succesvol tegen in beroep.

Dat blijkt uit de uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch. In februari van dit jaar oordeelde het gerechtshof dat Ryanair ernstig verwijtbaar had gehandeld in een conflict met de piloten, dat blijft overeind.

Het conflict gaat terug tot het najaar van 2018 toen de Ryanair-piloten die vanaf Eindhoven Airport voor de maatschappij werkten, wilden staken. Ryanair dreigde toen de basis te sluiten als de vliegers het werk zouden neerleggen. Later bleek dat Ryanair al eerder het besluit had genomen om geen vliegtuigen meer te stationeren op de Brabantse luchthaven.

Door de gang van zaken oordeelde het gerechtshof dat het vertrouwen van de piloten als werknemers was geschonden. Na sluiting van de basis wilde Ryanair de piloten overplaatsen. De piloten spanden op hun beurt een kort geding aan om dat te voorkomen. De vliegers wonnen die zaak, maar daarna hadden ze nog alleen de keuze uit vrijwillige overplaatsing of ontslag.

Inkomens van piloten als uitgangspunt

Het conflict escaleerde nog verder, waarop de vliegers besloten naar de kantonrechter te stappen om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden. Daar werd bepaald dat Ryanair schadevergoedingen moet betalen. Ryanair ging daartegen in beroep, dat werd verworpen.

De hoogte van die schadevergoedingen is nu wel succesvol aangevochten door Ryanair. Het hof heeft bij de beoordeling van de hoogte van de vergoeding de inkomens van de piloten als uitgangspunt genomen. "Het hof heeft daarnaast ook rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid van het handelen van Ryanair en het feit dat er eerder door de kantonrechter ook een transitievergoeding is toegekend", aldus het vonnis.

Behalve de schadevergoeding was door de kantonrechter ook een transitievergoeding bepaald, die blijft ongewijzigd op tussen de ruim 33.000 tot 84.000 euro per persoon.