Hoofd communicatie Niel Golightly van vliegtuigmaker Boeing is donderdag plotseling opgestapt, nadat een werknemer een klacht tegen hem had ingediend over een artikel dat hij 33 jaar geleden schreef. Golightly, die diende als piloot bij de Amerikaanse luchtmacht, schreef in 1987 dat vrouwen niet in het leger thuishoorden.

"Het probleem is niet dat vrouwen geen geweer kunnen afvuren, geen luchtgevechten aankunnen of geen tank kunnen besturen", valt te lezen in Golightly's Geen recht om te vechten. "Het mee laten vechten van vrouwen zou de uitsluitend mannelijke immateriële zaken van oorlogsvoering vernietigen, net als de feminiene denkbeelden waarvoor mannen vechten: vrede, thuis en familie", schreef de voormalige piloot destijds.

In een verklaring laat Golightly weten dat zijn denkbeelden van toen "beschamend verkeerd en beledigend waren" en dat ze niet overeenkomen met zijn denkbeelden van nu. "Toch heb ik besloten om in het belang van Boeing af te treden", aldus de oud-piloot.

Met het vertrek van Golightly moet Boeing wéér op zoek naar een communicatiehoofd, het is namelijk al de vierde die vertrekt in drie jaar tijd. De functie is juist nu van belang voor Boeing, omdat het bedrijf bezig is met het oppoetsen van de reputatie door de 737 MAX-affaire. Ingewijden zeggen dat de 737 MAX-problematiek ook deels heeft meegespeeld bij het vertrek van Golightly, omdat Boeing niet zit te wachten op nog een probleemdossier.