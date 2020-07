Het eerder aangekondigde banenverlies van duizend fte bij Tata Steel IJmuiden is volgens vakbond FNV van de baan. De bond voerde wekenlang actie bij het voormalige Hoogovens. Tata Steel Nederland bevestigt een akkoord te hebben gesloten met de FNV.

Eerder kondigde Tata Steel Europe een reorganisatie aan, waarbij duizenden banen verloren zouden gaan, waaronder duizend voltijdsbanen in IJmuiden. Medio mei trad de Nederlandse directievoorzitter van Tata Steel Nederland af, sindsdien is het onrustig in IJmuiden.

Volgens Tata Steel Nederland is een vermindering van het totale aantal arbeidsplaatsen niet uitgesloten, sowieso zullen geen gedwongen ontslagen vallen. "Wij bespreken met de ondernemingsraad de noodzakelijke plannen en de daaruit voortvloeiende afname van arbeidsplaatsen en

daarbij zijn de getallen in het uiteindelijke directiebesluit, na consultatie, leidend", aldus Tata.

"Het eerder vastgestelde doel om het aantal arbeidsplaatsen met duizend te verminderen in het reorganisatieplan is nu van tafel", zegt een woordvoerder van FNV Metaal. "Mocht in de toekomst blijken dat er toch een reductie nodig is, dan moet Tata met een nieuw, goed onderbouwd plan komen dat dan besproken moet worden met de ondernemingsraad."

Volgens de FNV zijn ook afspraken gemaakt over investeringen en de aanpak van de milieuproblemen. “Na 25 dagen staken luistert de directie van Tata Steel eindelijk naar de wensen van de medewerkers. Er ligt een stevig akkoord, dat we nu zo snel mogelijk aan onze leden voorleggen.”

Het akkoord werd volgens de bond gesloten terwijl er nog gestaakt werd. Behalve toezeggingen over behoud van werkgelegenheid en investeringen, zijn volgens de vakbond ook afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers waarbij loon en pensioenopbouw grotendeels gespaard blijven.

Tenslotte zou Tata ook hebben toegezegd geen onderdelen van de Nederlandse tak van het bedrijf te verkopen en geen belangrijk werk uit te besteden.