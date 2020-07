Zo'n 8.500 voormalig postbezorgers van Sandd krijgen gemiddeld 600 euro omdat ze in het verleden minder loon uitbetaald kregen dan waar ze recht op hadden. Dat heeft vakbond FNV vrijdag bekendgemaakt, een woordvoerder van PostNL bevestigt de overeenkomst.

Het gaat om de bezorgers die in dienst waren op het moment dat Sandd door PostNL werd overgenomen, 22 oktober 2019. De handtekening van Sandd staat ook nog onder de schikking, omdat deze naam als rechtspersoon nog steeds bestaat.

FNV-bestuurder Etienne Haneveld is blij dat de medewerkers na jarenlang "getouwtrek" eindelijk krijgen waar ze recht op hebben. In totaal gaat het om zo'n 5 tot 6 miljoen euro dat wordt verdeeld onder de voormalige Sandd-bezorgers. "Afhankelijk van hoeveel uur de bezorgers werkten."

Volgens de FNV-bestuurder kregen Sandd-medewerkers door de constructie dat ze "per briefje werden betaald" in bepaalde gevallen minder dan het wettelijk minimumloon. Ook PostNL zegt blij te zijn dat dit dossier gesloten kan worden. De woordvoerder doet geen uitspraken over de hoogte van het bedrag dat wordt uitgekeerd.