Netflix heeft een rechtszaak tegen toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gewonnen. De ACM had Netflix een boete in het vooruitzicht gesteld als de streamingdienst geen e-mailadres op de website zou zetten op een voor consumenten vindbare plek.

De ACM deed dit op verzoek van toezichthouders uit België, Duitsland en Oostenrijk. "Op grond van Europese wetgeving is alleen de ACM bevoegd op te treden omdat Netflix het Europese hoofdkantoor in Nederland heeft", aldus de ACM, die de uitspraak van de rechter heeft gepubliceerd.

In Europese wetgeving is vastgelegd dat consumenten toegang moeten hebben tot gegevens waarmee ze op elk moment en gemakkelijk contact moeten kunnen leggen met bedrijven die online diensten aanbieden. "Deze gegevens moeten op een voor iedereen duidelijke en herkenbare wijze worden gepresenteerd", zegt de ACM.

De toezichthouder beriep zich op een gerechtelijke uitspraak uit het verleden door van Netflix te eisen dat een e-mailadres op de site als contactmogelijkheid verplicht is. "De rechter oordeelt in deze zaak echter dat de livechat die Netflix aanbiedt, voldoet aan de Europese verplichting om een elektronisch postadres te bieden dat gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk is."