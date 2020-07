Werkenden en werkzoekenden kunnen binnenkort een gratis ontwikkeltraject volgen bij een loopbaanadviseur. Het is de bedoeling dat ze op die manier zicht krijgen op hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt, meldt het ministerie van Sociale Zaken donderdag.

De coaches gaan werkzoekenden helpen bij het vinden van banen en solliciteren. Mensen die al een baan hebben, worden op het spoor gezet naar de juiste bij- of omscholing.

Minister Koolmees vindt het belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. "Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat misschien wel extra."

Het geld voor de regeling, 50 miljoen euro, komt uit het tweede noodpakket banen en economie. De cursussen beginnen in augustus en het ministerie verwacht dat zo'n twintigduizend mensen mee zullen doen.