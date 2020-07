In de winkels van de Bijenkorf waren de uitgaven van toeristen van buiten de Europese Unie (EU) vorig jaar goed voor 10 procent van de omzet. De keten moet het nu al maanden stellen met veel minder toeristen en bovendien waren de winkels ook zes weken helemaal gesloten.

"Dat maak je met de online verkopen nooit helemaal goed", zegt een woordvoerder donderdag in een toelichting op de jaarcijfers over 2019, waarbij ook even wordt ingegaan op de situatie dit jaar.

In 2019 kwamen in totaal zo'n 26 miljoen klanten over de vloer bij een van de zeven filialen van het concern. Dat waren er 3 procent meer dan een jaar eerder. Ook online weten steeds meer mensen de Bijenkorf te vinden.

De webshop was al uitgebreid naar Nederlandstalig België en Duitsland. Daar komen dit jaar Wallonië, Oostenrijk en Frankrijk bij. "Tijdens de sluiting van de winkels ten gevolge van COVID-19 is onze webshop nog belangrijker geworden. Ook in Duitsland en België, waar langere tijd de winkels gesloten waren", zegt CEO Giovanni Colauto.

Evengoed blijven de winkels de belangrijkste kurk waar de Bijenkorf op drijft.