Koninklijke BAM Groep gaat zich richten op de bouwprojecten binnen Europa, zo laat het bouwbedrijf donderdag weten. BAM neemt het besluit vanwege de slechte vooruitzichten voor BAM International. De wereldwijd opererende tak van de bouwonderneming stevent af op een halfjaarverlies van 60 miljoen euro.

Vooral nieuwe projecten in de olie-en gassector blijven uit, zegt het bedrijf. Bij BAM International zijn zo'n zeshonderd mensen in dienst. Een deel van hen kan aanblijven om de resterende internationale projecten te realiseren.

De bedrijfsafdeling heeft op dit moment twaalf klussen verspreid over de hele wereld in uitvoering. Deze zullen worden afgerond waarna de activiteiten van BAM International afgewikkeld zullen worden. Daarover moet nog wel overeenstemming worden bereikt met de vakbonden en ondernemingsraden.

Het bouwbedrijf gaf bij de aankondiging van het nieuws tevens een winstwaarschuwing af voor de hele BAM Groep. De onderneming verwacht voor het eerste half jaar een verlies vóór belastingen te moeten melden van ongeveer 130 tot 150 miljoen euro. De verwachte rode cijfers van BAM International zijn daarin opgenomen.

Daarnaast moet het bedrijf een last van 40 miljoen euro incasseren. Zoveel was BAM kwijt aan de schikking met het stadsbestuur van Keulen eerder deze week als gevolg van problemen met de aanleg van een metrolijn waardoor het gebouw van het stadsarchief instortte. Tot slot werken de effecten van de coronacrisis door in de halfjaarcijfers van BAM.