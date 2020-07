Het aantal faillissementen van Nederlandse bedrijven is in de laatste week van juni scherp teruggelopen. 31 bedrijven en instellingen gingen op de fles en dat was het laagste aantal in een volledige week dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder de failliet verklaarde bedrijven in week 26 (22 tot en met 28 juni) zat één eenmanszaak, de rest zijn grotere ondernemingen. De week ervoor vielen 54 bedrijven om, waaronder 12 eenmanszaken.

In totaal gingen in de eerste 26 weken van dit jaar 1.903 bedrijven failliet. Dat waren er vorig jaar in de eerste jaarhelft 23 minder.

Het CBS houdt dit jaar op wekelijkse basis bij hoeveel faillissementen er zijn, om de effecten van de coronacrisis in kaart te brengen.