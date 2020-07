Werkgevers hebben afgelopen jaar de doelstelling voor het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking overtroffen. Daarbij blijft de overheid wel achter bij het bedrijfsleven, meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag.

In totaal werden in 2019 ruim 61.000 functies voor mensen met een arbeidsbeperking gecreëerd, ruim 6.000 meer dan de doelstelling.

Het bedrijfsleven overtrof de afspraak van 40.000 extra banen ruimschoots en kwam tot ruim 51.000. De overheid bleef juist achter: er hadden vijftienduizend extra banen moeten zijn en het werden er net geen tienduizend.

Staatssecretaris Tamara van Ark noemt het teleurstellend dat de overheid tekort is geschoten, zeker omdat dat al voor het vierde jaar op rij gebeurt. Ze gaat "de overheids- en onderwijswerkgevers nogmaals op hun verantwoordelijkheden wijzen", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Effecten coronacrisis in de gaten houden

Overigens gaan de cijfers over 2019 en zijn de effecten van de coronacrisis dus nog niet bekend. Van Ark schrijft dat mensen met een arbeidsbeperking extra kwetsbaar zijn en zal zo nodig extra maatregelen treffen om te voorkomen dat juist deze groep straks zonder werk komt te zitten.

In 2026 moeten het bedrijfsleven en de overheid samen 125.000 banen extra hebben gerealiseerd. Afspraken daarover werden in 2013 gemaakt.