Primark zal dit jaar naar verwachting ongeveer twee derde van zijn winst moeten inleveren, zo meldt moederbedrijf Associated British Foods (AB Foods) donderdag. De kledingketen liep de afgelopen maanden veel inkomsten mis vanwege winkelsluitingen.

Volgens AB Foods stevent Primark nu af op een winst van tussen de 300 en 350 miljoen pond (omgerekend tussen de 332 en 388 miljoen euro). Vorig jaar noteerde de kledingketen nog een winst van 913 miljoen pond.

Primark heeft vooral last van het gegeven dat vanaf eind maart alle 376 winkels verspreid over twaalf landen gesloten waren vanwege het coronavirus, waaronder de 20 vestigingen in Nederland. Daarmee liep Primark naar schatting per maand 650 miljoen pond aan verkopen mis.

Sinds 4 mei zijn de meeste filialen weer open, waarna er tot en met week 25 (15 tot en met 21 juni) alweer voor 322 miljoen pond aan kleding is verkocht.