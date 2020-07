Vijf Limburgse Jumbo-winkels worden omgebouwd tot Albert Heijn-supermarkten. Daarmee vult de AH een witte vlek in het gebied in.

"We zijn heel goed vertegenwoordigd in de Randstad, maar in bepaalde gebieden zien we nog mogelijkheden, zoals Limburg", zegt een woordvoerder van Albert Heijn donderdag in een toelichting.

Op dit moment is de Heerschap Groep, een ambachtelijke bakkerij, franchisenemer van de vijf supermarkten in Limburg. Het contract dat de bakkerij met Jumbo heeft, eindigt op 31 december 2021.

Eigenaar van Heerschap Groep, Stan Heerschap, zag niet direct een reden om met zijn winkels in Nederweert, Heythuysen en Weert weg te gaan bij Jumbo, maar kwam via via in contact met Albert Heijn. "Toen begon het balletje te rollen", zegt hij.

"We hebben geen glazen bol, maar Albert Heijn heeft als supermarktketen veel aandacht voor ambachtelijke producten. In onze bakkerij bakken we ambachtelijk brood, en die kunnen wij bij heel Albert Heijn afzetten. Daardoor verwachten we veel groei."

Heerschap Groep is op dit moment franchisenemer van nog een zesde Jumbo in Weert. Die wordt niet omgebouwd tot AH, maar blijft in de Jumbo-kleuren.

Jumbo heeft op het moment 674 winkels, Albert Heijn heeft er rond de 950.