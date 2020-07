De Nederlandse start-up Swapfiets breidt nog dit jaar uit naar Londen, Milaan en Parijs, meldt het bedrijf donderdag. Verder wordt het aanbod uitgebreid met vernieuwde e-bikes en elektrische steps en scooters.

Swapfiets was buiten Nederland al actief in België, Duitsland en Denemarken en verwelkomde onlangs zijn 200.000e abonnee. De groei zit recent vooral in het buitenland: tussen januari en mei van dit jaar is het aantal Swapfietsen in Brussel, Kopenhagen en Berlijn verdubbeld.

Het bedrijf, dat in 2015 werd opgericht door een groep studenten, wil nu de grootste Europese speler worden in wat het bedrijf "micro-mobiliteit" noemt. "We helpen steden toegankelijker, gezonder en comfortabeler te maken", licht algemeen directeur Marc van Pappelendam toe.

Het bedrijfsmodel van Swapfiets zit eigenlijk tussen het verhuren en het verkopen van fietsen in. Voor 15 euro per maand krijg je bij het bedrijf een fiets tot je beschikking. Die wordt wel van jou, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een ov-fiets, maar als je een lekke band hebt, kun je hem meteen inruilen voor een ander exemplaar.

Swapfiets heeft wel gemerkt dat de fiets in grote steden niet op elk moment het ideale vervoermiddel is en zet daarom ook in op elektrische alternatieven. Er komt een opvouwbare e-step op de markt en in Berlijn wordt getest met een elektrische scooter.