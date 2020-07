De warenhuizen van HEMA hebben in de maanden februari, maart en april als gevolg van de coronacrisis fors minder omzet gedraaid. De omzet daalde met ruim 70 miljoen euro, van 298,7 miljoen euro vorig jaar tot 224,8 miljoen euro.

Het resultaat kwam in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar zo'n 30 miljoen euro lager uit, op 18 miljoen euro, maakt HEMA donderdag bekend. Er wordt geen nettowinst, of verlies, bekendgemaakt.

Het bedrijf heeft inmiddels 85 procent van de schuldeisers aan boord voor de overeenkomst die medio juni bekend werd gemaakt, waarbij een deel van de schulden van HEMA gesaneerd wordt en de schuldeisers eigenaar van HEMA worden.

"Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt", aldus een woordvoerder. Het gaat om de grootste schuld die HEMA had uitstaan, van 600 miljoen euro. De schuldeisers waren daarmee al economisch eigenaar van HEMA geworden. Nu worden de laatste stappen gezet om ook het juridisch eigendom in handen te krijgen.

Faillissementsaanvraag voor AMEH

Dat moet goedgekeurd worden door autoriteiten in Engeland, de Verenigde Staten en Nederland. Ook wordt het faillissement aangevraagd voor AMEH, een anagram van HEMA, waarmee Marcel Boekhoorn eigenaar was van de aandelen. Dat faillissement wordt nu aangevraagd omdat een lening van 50 miljoen euro niet op tijd was afgelost.

Dat had moeten gebeuren voor 1 juni, maar Boekhoorn koos eieren voor zijn geld en besloot de handdoek in de ring te gooien omdat hij geen overeenstemming kon bereiken met de andere groep schuldeisers.

Maandag liet eigenaar Michiel Witteveen van het moederbedrijf van Blokker in gesprek met NU.nl weten dat hij HEMA graag zou kopen en dat hij over voldoende middelen daarvoor beschikt.