De Japanse regering wil in de komende tien jaar zo'n 90 procent van de verouderde en inefficiënte kolencentrales in het land sluiten. Het gaat om zo'n 100 van de in totaal 114 centrales die tot in het midden van de jaren negentig gebouwd zijn en anno 2020 niet meer voldoen, meldt het dagblad Yomiuri.

Volgens het dagblad zal minister van Handel en Industrie Hiroshi Kajiyama het besluit op korte termijn bekendmaken.

Japan draaide tot de kernramp van Fukushima in 2011 grotendeels op kernenergie, gascentrales en krachtcentrales op kolen. Het aandeel van kernenergie is vervolgens gedaald tot ongeveer 6 procent van het totaal. Kolen- en gascentrales hebben dat opgevangen. Bovendien is het aandeel van duurzame energiebronnen gegroeid.

Het wegvallen van de kolencentrales moet worden opgevangen door de opwekking van wind- en zonne-energie. Daarnaast wil de regering tot wel 22 nieuwe kolencentrales bouwen, zo werd eerder dit jaar bekend. Tegen die plannen is veel verzet.