Tesla is woensdag de meest waardevolle automaker ter wereld geworden. De marktwaarde van Elon Musks autobedrijf passeerde de waarde van de Japanse branchegenoot Toyota na de opening van de aandelenbeurs op Wall Street.

De elektrische autobouwer schoot bij de start van de aandelenhandel zo'n 4 procent omhoog, waardoor de marktwaarde uit kwam op een kleine 209 miljard dollar (185,7 miljard euro). Hiermee is Tesla zo'n 5 miljard euro meer waard dan de Japanse branchegenoot.

Met de stijging van woensdag is de aandelenkoers van Elon Musks autobouwer dit jaar al met zo'n 160 procent gestegen, ondanks de coronapandemie. De stijging laat zien hoeveel vertrouwen investeerders hebben in de toekomst van elektrische auto's en dat Tesla inmiddels wordt gezien als een van de leidende bedrijven in de industrie.

Tesla heeft de afgelopen drie kwartalen winst gedraaid, na jaren met flinke verliezen. Ook tijdens de coronapandemie lijkt het de automaker alsnog voor de wind te gaan: het bedrijf wist in de afgelopen maanden het aantal leveringen op peil te houden, terwijl er veel minder gereden werd.

Toyota is misschien niet langer de grootste als het gaat om marktwaarde, maar als het gaat om productie is de Japanse automaker nog altijd flink groter dan Tesla. Toyota produceerde in de eerste drie maanden van maart 2,4 miljoen voertuigen, tegenover 'slechts' 103.000 Tesla-auto's.