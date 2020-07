NS International merkt dat de verkoop van internationale treinkaartjes weer aantrekt. Ten opzichte van het dieptepunt in april, toen slechts 3 procent van het normale aantal verkocht werd, heeft de verkoop zich hersteld tot ongeveer 30 procent van het normale volume. Dat meldt de NS woensdag.

Vooral de treinkaartjes naar Berlijn zijn meer in trek, aangezien er bijna tweemaal zo veel geboekt wordt als gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Dat maakt van de Duitse hoofdstad overigens niet de populairste bestemming, dat is namelijk Antwerpen. Brussel volgt op plek twee, Parijs op drie. Berlijn vinden we uiteindelijk terug op plaats vier met Keulen daarachter.

Ondanks de aantrekkende kaartverkoop gaat bij NS International nog niet de vlag uit, aangezien het er eind vorig jaar nog op leek dat 2020 een recordjaar zou worden. Door de coronacrisis stokte de groei. Zo laat de directe verbinding naar Londen via de Eurostar nog even op zich wachten. Wel is de rit vanuit de Britse hoofdstad vanaf 9 juli weer een rechtstreekse naar Amsterdam.

Op 12 juli wordt het aantal ritten per Thalys naar Parijs opgevoerd van twee naar vier keer per dag. Verdere uitbreiding van de dienstregeling hangt af van de vraag, zegt de NS.