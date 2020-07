De politie is woensdag bij vijf kantoren van de geplaagde betalingsdienst Wirecard binnengevallen, meldt het openbaar ministerie van de Duitse stad München. De politie-invallen maken onderdeel uit van onderzoek naar fraude binnen het bedrijf.

Twee van de vijf binnengevallen kantoren van Adyen-concurrent Wirecard staan in Oostenrijk, het thuisland van de inmiddels vertrokken topmensen Markus Braun en Jan Marsalek. Verder meldt het Duitse rechtsorgaan dat het fraude-onderzoek naar oud-topman Braun en ex-operationeel-directeur Marsalek wordt uitgebreid naar bestuursleden Alexander von Knoop en Susanne Steidl.

Het onderzoek naar Wirecard werd gestart, nadat accountantskantoor EY 2 miljard euro op de balans niet kon verklaren, waardoor het jaarverslag voor de zoveelste keer niet gepubliceerd kon worden. Een dag later schreef Wirecard dat het mogelijk om fraude zou gaan, waarna Braun opstapte.

De oud-topman werd begin vorige week gearresteerd op verdenking van fraude en marktmanipulatie, maar is weer op vrije voeten na het betalen van de borgsom van 5 miljoen euro. Marsalek is sinds het begin van de affaire spoorloos en inmiddels is er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd voor de Oostenrijker.

Door de niet-bestaande 2 miljard euro hebben schuldeisers miljarden aan leningen teruggevorderd, waardoor Wirecard in acute betalingsproblemen is gekomen. Hierdoor heeft het bedrijf vorige week uitstel van betaling aan moeten vragen, normaal gesproken een voorloper van een faillissement. Inmiddels zouden enkele geïnteresseerden zich hebben gemeld voor het overnemen van Wirecard of onderdelen daarvan.