De werkloosheid in Duitsland is in juni veel minder hard gestegen dan gevreesd. Volgens het Duitse arbeidsbureau kwamen er 69.000 werklozen bij, terwijl analisten uitgingen van 120.000.

Het werkloosheidspercentage ligt in Duitsland nu op 6,4 procent. Vorige maand was dat een procentpunt minder.

Het arbeidsbureau zegt er wel bij dat de druk op de werkgelegenheid door de coronacrisis nog groot is en dat veel gebruik gemaakt wordt van arbeidstijdverkorting.

Het economisch instituut ifo voorspelt intussen dat de economie in Duitsland in de komende twee kwartalen geleidelijk zal herstellen van de klappen door de coronacrisis en gaat uit van een groeicijfer van 6,9 procent in het derde en 3,8 procent in het vierde kwartaal.

Het duurt volgens het bureau tot eind 2021 voordat Duitsland economisch terug is op het niveau van voor de pandemie.