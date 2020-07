Bij luchtvaartmaatschappij Ryanair dreigen 3.500 banen verloren te gaan als het personeel niet akkoord gaat met het inleveren van een deel van het salaris, zegt topman Michael O'Leary woensdag.

Volgens O'Leary zouden de bestbetaalde gezagvoerders 20 procent moeten inleveren en het cabinepersoneel 5 procent. "Als we daarover een akkoord kunnen bereiken, kunnen we het ergste banenverlies voorkomen", aldus de topman in gesprek met de BBC.

Bij Ryanair staan ongeveer tweehonderd kantoorbanen op de tocht, terwijl er bij de piloten en het cabinepersoneel mogelijk drieduizend arbeidsplaatsen verdwijnen. De aankondiging van O'Leary valt samen met het nieuws dat Ryanair vanaf woensdag weer meer dan duizend Europese vluchten per dag uitvoert.

Hoewel daarmee ongeveer 90 procent van het oorspronkelijke vluchtschema weer is ingevuld, vliegt Ryanair nog altijd minder vaak. De komende maand verwacht de prijsvechter op 40 procent van zijn normale capaciteit te zitten. Het Ierse bedrijf rekent voor juli op 4,5 miljoen passagiers.