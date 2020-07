De aanhoudende groei van de pakkettenmarkt heeft ook afgelopen jaar de krimp van de brievenbuspost gecompenseerd. In de jaarlijkse Post- & Pakkettenmonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) staat dat de hoeveelheid verstuurde pakketten met een kleine 13 procent groeide.

De nog altijd groeiende pakkettenmarkt leverde de postbedrijven 10 procent meer omzet op. In 2019 werden in totaal 576 miljoen pakketjes verzonden in Nederland.

PostNL blijft de grootste bezorger van binnenlandse pakketten. Consumenten versturen hun pakketten voor het overgrote deel via PostNL, bedrijven wenden zich ook vaak tot DHL.

De omvang van de brievenbuspost staat in schril contrast met die van de pakkettenmarkt. Gemiddeld stuurden Nederlanders vorig jaar nog zeven brieven en kaarten per persoon. Dat waren er een jaar eerder acht.