Boeing heeft verzuimd om cruciale informatie over zijn 737 MAX-toestellen voor te leggen aan de toezichthouders, blijkt uit een Amerikaans overheidsrapport dat later op woensdag gepresenteerd wordt.

Boeing hield de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA volgens het rapport in het ongewisse over veranderingen in het besturingssysteem van de 737 MAX. Die deed het concern af als onbelangrijk.

Uit het rapport zou blijken dat ook de FAA inschattingsfouten heeft gemaakt die ertoe hebben geleid dat Boeings met ontwerpfouten de lucht in zijn gegaan.

De 737 MAX-toestellen worden aan de grond gehouden sinds maart 2019, nadat er in korte tijd twee dodelijke ongelukken mee hadden plaatsgevonden in Ethiopië en Indonesië. Naast het overheidsonderzoek loopt er ook een strafzaak tegen Boeing.

De affaire heeft de vliegtuigbouwer in zware problemen gebracht. Hoewel de toestellen na een software-update inmiddels weer worden getest, heeft de productie lang stilgelegen en dreigen massaontslagen.