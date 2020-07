Nederlandse bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk zitten minder op het vinkentouw bij alle ontwikkelingen rond de Brexit dan ze een jaar geleden deden, blijkt uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken. Waar een jaar geleden ruim 80 procent zeer goed op de hoogte was, is dat nu nog minder dan de helft.

Bedrijven treffen ook minder voorbereidingen. Het aantal ondernemingen dat "een beetje tot in zeer grote mate" is voorbereid, zakte van 76 naar 60 procent.

De coronacrisis speelt mogelijk een rol. Een kwart van de bedrijven met een directe relatie met het Verenigd Koninkrijk en een kleiner deel van de bedrijven met een indirecte relatie meent dat COVID-19-pandemie de gevolgen van de Brexit overschaduwt.

Sinds februari is het Verenigd Koninkrijk uit de EU en wordt onderhandeld over de nieuwe relatie. Ongeveer een derde van de Nederlandse bedrijven met een zakenrelatie met het VK verwacht dat er dit jaar een verlenging van de overgangsregeling komt.

Bijna een kwart denkt dat er een zeer beperkt akkoord komt en 14 procent ziet handelsafspraken er helemaal niet van komen.