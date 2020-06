Banken geven ondernemingen nog een maand extra om uitstel voor de aflossing van lopende leningen aan te vragen, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dinsdag. De regeling is bedoeld om ondernemers financieel meer lucht te geven en zou eigenlijk tot 1 juli worden aangeboden.

De financiële instellingen hebben tot nu toe voor zo'n 3 miljard euro aan uitstel voor de aflossing van lopende leningen gegeven aan in totaal circa 128.000 bedrijven.

Voorzitter Chris Buijink is te spreken over de maatregel. "Deze regeling heeft zijn dienst bewezen om zeer snel ondernemers met liquiditeiten te ondersteunen. Ik ben blij dat we dat als sector voor de wal hebben geroeid."

In juni kwamen er maar weinig bedrijven bij die gebruikmaakten van uitstel, maar toch kiezen banken ervoor om ondernemers een maand extra te geven om de regeling aan te vragen. Dit geldt voor ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank en gaat alleen op voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro.

ABN AMRO hoort niet in het rijtje, omdat deze bank alle zakelijke klanten met een krediet tot 50 miljoen euro al automatisch uitstel van rente en aflossing aanbood.