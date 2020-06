De coronacrisis heeft in het tweede kwartaal wereldwijd flinke gevolgen gehad voor de arbeidsmarkt. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), onderdeel van de Verenigde Naties, schrijft dinsdag dat het aantal gewerkte uren met 14 procent is gedaald ten opzichte van vorig jaar, wat neerkomt op een verlies van 400 miljoen voltijdbanen.

Het aantal verloren banen ligt daarmee flink hoger dan een schatting van de ILO van ruim een maand geleden. Toen ging het VN-orgaan nog uit van een verlies van 305 miljoen voltijdbanen. De VN-organisatie schrijft dat de stijging laat zien dat de coronasituatie is verslechterd de afgelopen weken, zeker in opkomende economieën.

De ILO concludeert dat vrouwen vaker hun baan zijn kwijtgeraakt dan mannen, omdat zij vaker in de maakindustrie en de sectoren voedsel en retail werken, sectoren die extra hard worden geraakt door de pandemie. De organisatie waarschuwt daarom dat de genderongelijkheid weer flink kan toenemen door de coronacrisis.

Ook in tweede helft 2020 nog banenverlies door coronapandemie

Het einde van het tweede kwartaal betekent ook niet dat de problemen voorbij zijn. De ILO gaat er vanuit dat de coronamaatregelen de komende maanden verder versoepeld worden, waardoor meer mensen aan het werk kunnen, maar dat brengt alsnog een daling van het aantal arbeidsuren met zich mee van 4,9 procent. Dat zijn omgerekend zo'n 140 miljoen arbeidsplaatsen minder vergeleken met het vierde kwartaal vorig jaar.

Het VN-orgaan heeft ook nog een optimistisch en pessimistisch scenario liggen. In het positieve scenario zijn er 34 miljoen voltijdbanen minder dan vorig jaar, terwijl het aantal verloren banen in het pessimistische scenario oploopt 340 miljoen minder dan vorig jaar. In het laatste scenario zou de wereld te maken krijgen met een tweede coronagolf, waarbij lockdowns weer aan de orde van de dag zouden zijn.