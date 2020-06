China heeft vrijwel de gehele import van varkensvlees uit Nederland gestaakt. Waarschijnlijk is dit vanwege de uitbraak van COVID-19 onder medewerkers van vier grote slachthuizen. Deze bedrijven zijn goed voor het merendeel van de vleesexport aan China.

De ban geldt sinds zondag en werd doorgevoerd zonder een officiële opgaaf van reden. De slachthuizen die niet meer mogen leveren, hebben echter gemeen dat ze stuk voor stuk coronabesmettingen onder hun medewerkers hebben gemeld.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Landbouw zegt in een verklaring dat China mogelijk op zoek is naar de bron van de nieuwe infectiegolf in het land. "Men denkt mogelijk dat de infecties afkomstig zijn van geïmporteerd vlees." Er is volgens het ministerie echter geen wetenschappelijk bewijs voor overdracht van het virus via voedsel of verpakkingsmateriaal.

In gesprek over strengere inspecties

In slachthuizen in Nederland en de rest van Europa werken veel migranten. Ze werken veelal dicht bij elkaar en worden buiten werktijd ondergebracht in gezamenlijke, krappe woningen. Hierdoor kunnen infectieziekten zich gemakkelijk verspreiden. Het coronavirus greep de afgelopen maanden dan ook snel om zich heen bij dergelijke bedrijven.

De vier slachthuizen die nu niet langer mogen leveren aan China zijn gewoonlijk verantwoordelijk voor het grootste deel van de import van varkensvlees door het land. In 2019 exporteerde Nederland voor zo'n 377 miljoen euro van het product naar China, bleek uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De woordvoerder van het ministerie zegt dat de Nederlandse regering graag in gesprek wil met China om aan de eisen voor bijvoorbeeld strengere inspecties te voldoen. "In andere Europese landen is dat gedaan door de installatie van videocamera's. We zijn bereid om mee te werken aan een dergelijk verzoek."